Med de to medfølgende trekkene i mikrofiber av høy kvalitet, oppnår du enda bedre resultat når du løsner og samler opp smuss og fett med håndmunnstykket. Trekkene er ideelle for spesielt vanskelig og gjenstridig smuss på baderom og kjøkken, og selv fastbrent smuss på koketoppen fjernes enkelt. Den integrerte elastiske snoren gjør det svært enkelt å feste og fjerne trekket fra håndmunnstykket, samtidig som den sikrer at trekket sitter godt under rengjøring.