Sett med mikrofibertrekk for hånddyse
Settet inneholder to trekk til håndmunnstykket, laget av mikrofiber av høy kvalitet for optimalt resultat når smuss skal løsnes og samles opp.
Med de to medfølgende trekkene i mikrofiber av høy kvalitet, oppnår du enda bedre resultat når du løsner og samler opp smuss og fett med håndmunnstykket. Trekkene er ideelle for spesielt vanskelig og gjenstridig smuss på baderom og kjøkken, og selv fastbrent smuss på koketoppen fjernes enkelt. Den integrerte elastiske snoren gjør det svært enkelt å feste og fjerne trekket fra håndmunnstykket, samtidig som den sikrer at trekket sitter godt under rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
- Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Trekk med elastisk snor.
- Gjør det enkelt å feste og fjerne lokket.
- Gulvet blir ikke glatt når du vasker.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|195 x 95 x 30
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Bruksområder
- Vask
- Dusjkabinett/badekar
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Hobs
- Exhaust hoods
- Fryser (innvendig/ utvendig)
- Innvendig rengjøring av skap og skuffer
- Rustfritt stål