SH 5 Håndholdt Sugeslange

Fleksibel 5 m sugeslange for Kärcher håndholdt spyler. Suger opp vann fra alternative vannkilder som f.eks. vanntønner, brønner, sisterner etc.

Egenskaper og fordeler
Enkel å bruke
  • Suger raskt opp vann fra alternative vannkilder. Brukes ved alternativ vanntilførsel til håndholdt spyler.
Mobilitet
  • Kan brukes uten vanntilkobling, og gjør KHB 5 svært mobil.
Fleksibel og lett å håndtere
  • Plassbesparende og fleksibel slange som er enkel å koble til.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 250 x 60
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
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