SH 5 Håndholdt Sugeslange
Fleksibel 5 m sugeslange for Kärcher håndholdt spyler. Suger opp vann fra alternative vannkilder som f.eks. vanntønner, brønner, sisterner etc.
Egenskaper og fordeler
Enkel å bruke
- Suger raskt opp vann fra alternative vannkilder. Brukes ved alternativ vanntilførsel til håndholdt spyler.
Mobilitet
- Kan brukes uten vanntilkobling, og gjør KHB 5 svært mobil.
Fleksibel og lett å håndtere
- Plassbesparende og fleksibel slange som er enkel å koble til.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 250 x 60
Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.