Sidebørster

To sidebørster spesielt egnet for våte forhold. Passer til S 550 og S 650 feiemaskiner.

Sidebørstene består av standardbørster og børster som er tre ganger hardere, og er ideelle for å løsne og feie opp vått avfall. Egnet for å for eksempel feie opp blader som har blitt våte fra regnet og sitter fast på bakken. Sidebørstene passer til S 550 og S 650.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Grå
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 252 x 252 x 51
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Stier
  • Våt smuss