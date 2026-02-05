Sidebørster
To sidebørster spesielt egnet for våte forhold. Passer til S 550 og S 650 feiemaskiner.
Sidebørstene består av standardbørster og børster som er tre ganger hardere, og er ideelle for å løsne og feie opp vått avfall. Egnet for å for eksempel feie opp blader som har blitt våte fra regnet og sitter fast på bakken. Sidebørstene passer til S 550 og S 650.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Grå
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|252 x 252 x 51
Bruksområder
- Stier
- Våt smuss