Skjøteadaptere

Kärcher Y-adaptersett

Y-adaptersett

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Kärcher Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)

Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)

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Kärcher Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)

Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)

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Kärcher Adapter med gjenger for elektroverktøy

Adapter med gjenger for elektroverktøy

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Kärcher Adapterdeler (rør -> endestykke)

Adapterdeler (rør -> endestykke)

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Kärcher Reduksjonsadaptere

Reduksjonsadaptere

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Kärcher Sett med reduserer og adapter

Sett med reduserer og adapter

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