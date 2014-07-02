Skjøtenippel

For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 x M22 x 1,5 anslutninger, messing med gummihylse.

Dobbelkobling i messing for tilkobling og forlengelse av høytrykksslanger. Med gummibeskyttelse. Kobling: 2x M 22 x 1,5 m.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
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