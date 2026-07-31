Skumdysesett

For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse

Skummiddelsett. Skumdysen er ideell for bruk i sanitærområder og næringsmiddelindustrien og der det er behov for lange påføringstider. Kobles til lansen (erstatter høytrykksdyse).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1
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