Skumkanon, 1200 l/t -

Kort, hendig skumlanse med justerbar sprøytevinkel og 1 liters vaskemiddeltank. Ideell for rengjøring av biler på grunn av den kompakte designen.

Kort, hendig skumlanse med justerbar sprøytevinkel og 1 liters rengjøringsmiddeltank. Kärchers skumlanse er ideell for rengjøring av biler på grunn av den kompakte designen. Ytterligere funksjoner: Roterende kobling (M 22 x 1,5) og variabel rengjøringsmiddeldosering via kontroll på lansen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) maks. 1200
Maks. trykk (bar) 180
Temperatur (°C) maks. 60
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
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