Skumkanon, 1200 l/t -
Kort, hendig skumlanse med justerbar sprøytevinkel og 1 liters vaskemiddeltank. Ideell for rengjøring av biler på grunn av den kompakte designen.
Kort, hendig skumlanse med justerbar sprøytevinkel og 1 liters rengjøringsmiddeltank. Kärchers skumlanse er ideell for rengjøring av biler på grunn av den kompakte designen. Ytterligere funksjoner: Roterende kobling (M 22 x 1,5) og variabel rengjøringsmiddeldosering via kontroll på lansen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|maks. 1200
|Maks. trykk (bar)
|180
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
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