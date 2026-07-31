Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m

10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjrøing av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.

10 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør opptil 220 bar (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

Egenskaper og fordeler
Svært fleksibel høytrykksslange med ytterkappe av gummi og flettet stål
  • Ideell håndtering for rørrengjøring – selv trange rom er håndterbare.
  • Høy slitestyrke og lang levetid.
  • Trykkbestandig opptil 250 bar.
Tilkobling: 1/8"
  • Kompatibel med dyser for rengjøring av rør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 250
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Lengde (m) 10
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,9

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