Slangesokkel

Herdet hannkobling i rustfritt stål for hurtigkobling 6.401-458. Med utvendig gjenge M 22 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt (g) 97
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2