Slangetrommelsett for bensindrevne HD-maskiner, 30 m

Slangetrommelsett for montering på maskin. For sikker og ryddig oppbevarings av høytrykksslange. Roterer under trykk. Kobling 22 x 1,5.

Slangetrommelsett for montering på enhet. Den perfekte løsningen for sikker og plassbesparende oppbevaring av høytrykksslange. Kobles til høytrykksspyler. Roterer også under trykk. Kobling: 22 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 30
Farge antrasitt
Vekt inkludert emballasje (kg) 9,4

Scope of supply

  • Slangetrommel
  • Tilkoblingsslange
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