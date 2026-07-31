Slangetrommelsett for bensindrevne HD-maskiner, 30 m
Slangetrommelsett for montering på maskin. For sikker og ryddig oppbevarings av høytrykksslange. Roterer under trykk. Kobling 22 x 1,5.
Slangetrommelsett for montering på enhet. Den perfekte løsningen for sikker og plassbesparende oppbevaring av høytrykksslange. Kobles til høytrykksspyler. Roterer også under trykk. Kobling: 22 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|30
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,4
Scope of supply
- Slangetrommel
- Tilkoblingsslange