Slangetrommelsett for bensindrevne HD-maskiner, 30 m
Slangetrommelsett for montering på enhet. Den perfekte løsningen for sikker og plassbesparende oppbevaring av høytrykksslanger.
Slangetrommelsett for montering på enhet. Den perfekte løsningen for sikker og plassbesparende oppbevaring av høytrykksslange. Kobles til høytrykksspyler. Roterer også under trykk. Kobling: 22 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|30
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,5
Scope of supply
- Slangetrommel
- Tilkoblingsslange
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