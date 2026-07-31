Spraymunnstykke
Spesielt egnet for rask og enkel rengjøring av for eksempel kjæledyr. Den kan monteres på den mobile spyleren OC 3 og frembringer en myk dusjstråle.
Med sin svært milde og behagelige dusjstråle er spraymunnstykket spesielt egnet for rengjøring av kjæledyr som hunder og deres poter. Ideell etter turer - før hunden kommer tilbake inn i bilen, huset eller leiligheten. Munnstykket gir kun lavtrykk, og er derfor helt trygt for bruk på dyr.
Egenskaper og fordeler
Kjeglestråle
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|48 x 29 x 29
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Bruksområder
- Kjæledyr/ Hunder