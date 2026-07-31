Spraymunnstykke

Spesielt egnet for rask og enkel rengjøring av for eksempel kjæledyr. Den kan monteres på den mobile spyleren OC 3 og frembringer en myk dusjstråle.

Med sin svært milde og behagelige dusjstråle er spraymunnstykket spesielt egnet for rengjøring av kjæledyr som hunder og deres poter. Ideell etter turer - før hunden kommer tilbake inn i bilen, huset eller leiligheten. Munnstykket gir kun lavtrykk, og er derfor helt trygt for bruk på dyr.

Egenskaper og fordeler
Kjeglestråle
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 48 x 29 x 29
Bruksområder
  • Kjæledyr/ Hunder