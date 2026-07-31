Med sin svært milde og behagelige dusjstråle er spraymunnstykket spesielt egnet for rengjøring av kjæledyr som hunder og deres poter. Ideell etter turer - før hunden kommer tilbake inn i bilen, huset eller leiligheten. Munnstykket gir kun lavtrykk, og er derfor helt trygt for bruk på dyr.