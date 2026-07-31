Sprøytelanse Classic EASY!Lock, 1050 mm

Høytrykkslanse med EASY!Lock-skruekoblinger fra Classic-serien fra Kärcher. Passer også for Kärcher varmtvannsspylere med høyt trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (mm) 1050
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1
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