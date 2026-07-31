Sprøyterør TR 600mm med pakke, 600 mm

Roterende Classic-sprøytelanse med ergonomiske håndtak i robust og høykvalitets rustfritt stål. Passer også for Kärcher varmtvannsspylere med høyt trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (mm) 600
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
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