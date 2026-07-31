Sprutbeskyttelse for valsebørste 500

Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.

Sprutbeskyttelse er veldig enkelt å feste rett på driften til den roterende valsebørsten, og den har en gjennomsiktig film som garanterer uhindret sikt til rengjøringsbørsten hele tiden mens du jobber. Dessuten gjør borrelåsfeste den lett å bytte. I tillegg til at brukeren holder seg tørr under rengjøring av fasader, gir sprutbeskyttelsen bedre rengjøringsresultater fordi vannet renner av fasaden og smusspartikler automatisk skylles bort.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) 40
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9

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Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av fasade og solcellepanel