Sprutkappe for rotojetdyser

Sprutbeskyttelsen forhindrer oppløst skitt og vann fra å sprute utover. Monteres på rotojet (bortsett fra rotojet 4.763-184)

Egenskaper og fordeler
Sprutbeskyttelse
  • Ideell for sprutfri rengjøring i hjørner og inntil kanter.
Kompakt design
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 193 x 176
Kompatible maskiner
Bruksområder
  • Trapper
  • Områder rundt hjem og hage