Starter cloth set

Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Skrubbende mikrofiberklut til håndmunnstykke med skrubbende og myke mikrofibre.
Poleringsklut i mikrofiber av høy kvalitet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 115 x 10
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Dusjkabinett/badekar
  • Servanter
  • Armaturer
  • Speil
  • Veggfliser