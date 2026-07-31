Starter cloth set
Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
- Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Skrubbende mikrofiberklut til håndmunnstykke med skrubbende og myke mikrofibre.
Poleringsklut i mikrofiber av høy kvalitet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Harde gulv
- Dusjkabinett/badekar
- Servanter
- Armaturer
- Speil
- Veggfliser