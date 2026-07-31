Strålerør, 2050 mm, roterende

Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.

2050 mm strålerør i rustfritt stål (manuell kobling) med ergonomisk håndtak for enkel bruk og beskyttelse. Kan dreie 360° under trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 300
Lengde (mm) 2050
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Håndtak roterende
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
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