Strålerør, 250 mm, roterende

250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk

250 mm strålerør i rustfritt stål (manuell kobling) med ergonomisk håndtak for enkel bruk og beskyttelse. Kan dreie 360° under trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 300
Lengde (mm) 250
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Håndtak roterende
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5

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