Strålerør, 600 mm, roterende

Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.

600 mm strålerør i rustfritt stål (manuell kobling) med ergonomisk håndtak for enkel bruk og beskyttelse. Kan dreie 360° under trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 300
Lengde (mm) 600
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Håndtak roterende
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8

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