For alle høytrykksvaskere i Classic-serien fra Kärcher: 850 mm langt, galvanisert, ikke-roterbart strålerør. Kan brukes ved vanntemperaturer på opptil 60 °C og arbeidstrykk på opptil 250 bar. Med manuell kobling, M 22 × 1,5 gjenger for tilkobling til høytrykkspistolen, samt M 18 × 1,5 gjenger for tilkobling av tilbehør.