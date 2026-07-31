Strålerør 850mm, reservedel
Sinkbelagt strålerør med manuell kobling for høytrykksvaskere i Classic-serien fra Kärcher. Ikke roterbart. Lengde 850 mm
For alle høytrykksvaskere i Classic-serien fra Kärcher: 850 mm langt, galvanisert, ikke-roterbart strålerør. Kan brukes ved vanntemperaturer på opptil 60 °C og arbeidstrykk på opptil 250 bar. Med manuell kobling, M 22 × 1,5 gjenger for tilkobling til høytrykkspistolen, samt M 18 × 1,5 gjenger for tilkobling av tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|850 / 50 / 35