Strålerør for rengjøring av avløp

Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (mm) 960
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
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