Strålerør for understellsvask

Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.

Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (mm) 700
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1

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