Strålerørforlenger, 1000 mm

Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 300
Lengde (mm) 1000
Temperatur (°C) maks. 155
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6

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