Suction station RCV 5
Egenskaper og fordeler
Automatisk støvtømming
Filterpose Fleece
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Filterposekapasitet (l)
|4
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|4,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|401 x 290 x 446
Utstyr
- Filterpose Fleece: 1 Stk
- Avfallsbeholder
Bruksområder
- Forseglede harde gulv
- Tepper med kort luv
Tilbehør
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