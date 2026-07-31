Suction station RCV 5

Egenskaper og fordeler
Automatisk støvtømming
Filterpose Fleece
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Filterposekapasitet (l) 4
Farge Hvit
Vekt (kg) 4,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,8
Mål (L x B x H) (mm) 401 x 290 x 446

Utstyr

  • Filterpose Fleece: 1 Stk
  • Avfallsbeholder
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Forseglede harde gulv
  • Tepper med kort luv
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.