Takket være den roterbare sugebørsten i DN 35 fra Kärcher kan børstens hellingsvinkel tilpasses overflaten som skal rengjøres. Dette betyr at sugebørsten med høykvalitets syntetiske hårbørster utvider støvsugerens bruksområder og forbedrer støvsugerresultatet. Perfekt for f.eks. rengjøring av møbler, veggkledning av tre eller naturstein, samt gulvlister, eller også for rengjøring av inventar under rengjøring av kjøretøyets interiør.