Sugerør, 2 x, HV og NT, DN 35, 505 mm langt, plast, egnet for: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Sugerørsettet består av 2 sugerør laget av høykvalitetsplast (DN 35 og 505 mm lange hver). Passer til den batteridrevne håndstøvsugeren HV 1/1 Bp samt våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 35
Antall (Stk) 2
Materiale Plast
Lengde (mm) 505
Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 502 x 80 x 40

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