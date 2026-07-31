Sugerør, 2 x, HV og NT, DN 35, 505 mm langt, plast, egnet for: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Sugerørsettet består av 2 sugerør laget av høykvalitetsplast (DN 35 og 505 mm lange hver). Passer til den batteridrevne håndstøvsugeren HV 1/1 Bp samt våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.