Sugerør, 2 x, HV og NT, DN 35, 505 mm langt, plast, egnet for: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
Sugerørsettet består av 2 sugerør laget av høykvalitetsplast (DN 35 og 505 mm lange hver). Passer til den batteridrevne håndstøvsugeren HV 1/1 Bp samt våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|2
|Materiale
|Plast
|Lengde (mm)
|505
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|502 x 80 x 40
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