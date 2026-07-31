Sugerør, 2 x, NT, DN 35, 550 mm langt, rustfritt stål, egnet for: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

Sugerørsettet består av 2 sugerør laget av rustfritt stål av høy kvalitet (DN 35 og 550 mm lange hver). For Kärcher våt- og tørrstøvsugere.