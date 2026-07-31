Sugerør, 2 x, NT, DN 35, 550 mm langt, rustfritt stål, egnet for: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
Sugerørsettet består av 2 sugerør laget av rustfritt stål av høy kvalitet (DN 35 og 550 mm lange hver). For Kärcher våt- og tørrstøvsugere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|2
|Materiale
|Rustfritt stål
|Lengde (mm)
|550
|Farge
|Sølv
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 80 x 39
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