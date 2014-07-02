Sugerør, DN 35, 505 mm, rustfritt stål
Sugerør av rustfritt stål av høy kvalitet i DN 35 og 505 mm langt for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.
0,5 m langt sugerør i rustfritt stål (ID 35) for våt- og tørrstøvsugere. Ideell for hyppig våtstøvsuging og for støvsuging av korrosive komponenter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Materiale
|Rustfritt stål
|Lengde (mm)
|505
|Farge
|Sølv
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|505 x 37 x 37
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