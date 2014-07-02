Sugerør, DN 35, 505 mm, rustfritt stål

Sugerør av rustfritt stål av høy kvalitet i DN 35 og 505 mm langt for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.

0,5 m langt sugerør i rustfritt stål (ID 35) for våt- og tørrstøvsugere. Ideell for hyppig våtstøvsuging og for støvsuging av korrosive komponenter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 35
Antall (Stk) 1
Materiale Rustfritt stål
Lengde (mm) 505
Farge Sølv
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 505 x 37 x 37

Videoer