Sugerør, NT, DN 35, 505 mm langt, forkrommet stål, egnet for: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
Sugerøret av forkrommet stål (DN 35, 505 mm langt) er egnet for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.
Forkrommet sugerør i metall (DN 35, 1x0,5 m), standard for så godt som alle industrielle NT-støvsugere med én motor.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Materiale
|Stål, forkrommet
|Lengde (mm)
|505
|Farge
|Sølv
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|505 x 39 x 39
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