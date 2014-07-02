Sugerør, T, DN 32, lengde 500 mm, stål, svart, egnet for: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Det svarte stålsugerøret passer til Kärcher tørrstøvsugere, nominell bredde DN 32, lengde 500 mm.

Metallsugerør (DN 32, lengde 0,5 m) med svart plastbelegg, egnet som forlengelse, f.eks. støvsuging av tak.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 32
Antall (Stk) 1
Materiale Stål
Lengde (mm) 500
Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 500 x 32 x 32

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