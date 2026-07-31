Sugesett for pumper, 3,5 m

Spiralformet vakuumsikker slange med filter og tilbakeslagsventil. Kan også brukes som en slangeforlenger. For pumper med G1" gjenger (33.3 mm).

Egenskaper og fordeler
Komplett vakuumtett spiralslange med sugefilter og tilbakeslagsventil klar til bruk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 3,5
Diameter 3/4″
Farge svart
Vekt (kg) 0,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 415 x 55
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder