Sugesett for pumper, 7 m
Vakuumsikker spiralformet slange med filter og tilbakeslagsventil. Kan også brukes som en slangeforlenger. For pumper med G1" gjenger (33.3 mm).
Egenskaper og fordeler
Komplett vakuumtett spiralslange med sugefilter og tilbakeslagsventil klar til bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|7
|Diameter
|3/4″
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|1,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|500 x 400 x 80
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Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder