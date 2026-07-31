Sugeslange for brønner og rør
Vakuumsikker forbindelse av pumpen til brønner eller rør. G1-gjenger (33.3 mm) i begge ender.
Egenskaper og fordeler
Vakuumtett forbindelse fra pumpen til brønn og rørledninger
- Når en vannforsyningspumpe er tilkoblet kan denne slangen brukes som en fleksibel tilkobling på sugesiden for å etablere forbindelse med pumpesystemet, noe som heller ikke bidrar med støy.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|0,6
|Diameter
|3/4″
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|600 x 50 x 50
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Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder