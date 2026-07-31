Sugeslange for brønner og rør

Vakuumsikker forbindelse av pumpen til brønner eller rør. G1-gjenger (33.3 mm) i begge ender.

Egenskaper og fordeler
Vakuumtett forbindelse fra pumpen til brønn og rørledninger
  • Når en vannforsyningspumpe er tilkoblet kan denne slangen brukes som en fleksibel tilkobling på sugesiden for å etablere forbindelse med pumpesystemet, noe som heller ikke bidrar med støy.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 0,6
Diameter 3/4″
Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 600 x 50 x 50
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder