Sugeslange FRV 30 me

5 m forlengelsesslange for FRV 30 Me. Inkluderer tilkoblingsadapter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
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