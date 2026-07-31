Sugeslange med klemme, flat
Fleksibel flat slange med slangeklemme for generell bruk. Ideell for bruk i oversvømte områder.
Fleksibel tekstilarmert flat PVC-slange med slangeklemme (25-40 mm). Slangen passer for nedsenkbare pumper og er ideell for drenering av overflødig vann, for eksempel ved oversvømte områder. Maksimalt driftstrykk 4-5 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter
|1″
|Slangelengde (m)
|10
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|2,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 46
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder