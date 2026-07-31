Sugeslange med klemme, flat

Fleksibel flat slange med slangeklemme for generell bruk. Ideell for bruk i oversvømte områder.

Fleksibel tekstilarmert flat PVC-slange med slangeklemme (25-40 mm). Slangen passer for nedsenkbare pumper og er ideell for drenering av overflødig vann, for eksempel ved oversvømte områder. Maksimalt driftstrykk 4-5 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1″
Slangelengde (m) 10
Farge Gul
Vekt (kg) 2,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,3
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 260 x 46
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder