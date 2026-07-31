Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 2.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 2.0-tilkobling. Begge 2.0-tilkoblingene er kompatible med støvsugere fra modellår 2017.