Sugeslange, NT, DN 35, lengde 2,5 m, elektrisk ledende, klips 2.0, bajonett 2.0
Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.
Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 2.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 2.0-tilkobling. Begge 2.0-tilkoblingene er kompatible med støvsugere fra modellår 2017.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|2,5
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Versjon
|Elektrisk ledende
|Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾
|Klipp 2.0
|Tilkobling på maskinsiden²⁾
|Bajonett 2.0
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 370 x 90