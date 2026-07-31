Sugeslange, NT, DN 35, lengde 2,5 m, elektrisk ledende, klips 2.0, bajonett 2.0

Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.

Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2,5 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 2.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 2.0-tilkobling. Begge 2.0-tilkoblingene er kompatible med støvsugere fra modellår 2017.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 2,5
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Versjon Elektrisk ledende
Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾ Klipp 2.0
Tilkobling på maskinsiden²⁾ Bajonett 2.0
Antall (Stk) 1
Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 420 x 370 x 90