Sugeslange, NT, DN 35, lengde 4 m, klips 2.0, bajonett 2.0
Sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.
Sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 4 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 2.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 2.0-tilkobling. Begge 2.0-tilkoblingene er kompatible med støvsugere fra modellår 2017.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|4
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Versjon
|Standard
|Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾
|Klipp 2.0
|Tilkobling på maskinsiden²⁾
|Bajonett 2.0
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|470 x 450 x 80
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