Sugeslange, NT, DN 35, lengde 4 m, klips 2.0, bajonett 2.0

Sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.

Sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 4 m lange slangen kobles til apparatet med en bajonett 2.0-tilkobling og til tilbehør med en klips 2.0-tilkobling. Begge 2.0-tilkoblingene er kompatible med støvsugere fra modellår 2017.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 4
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Versjon Standard
Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾ Klipp 2.0
Tilkobling på maskinsiden²⁾ Bajonett 2.0
Antall (Stk) 1
Farge antrasitt
Vekt (kg) 1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 470 x 450 x 80

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