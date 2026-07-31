Sugeslange, T-formet, DN 35, lengde 2 m, klips 2.0, klikkfeste
Sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2 m er egnet for bruk med tørrstøvsugere fra Kärcher.
Sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2 m lange slangen kobles til apparatet med et klikkfeste og til tilbehøret med en klips 2.0-tilkobling. Sistnevnte er kompatibel med støvsugere fra modellår 2017.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|2
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Versjon
|Standard
|Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾
|Klipp 2.0
|Tilkobling på maskinsiden²⁾
|Klikkfeste
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 360 x 90
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