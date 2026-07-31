Sugeslange, T-formet, DN 35, lengde 2 m, klips 2.0, klikkfeste

Sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2 m er egnet for bruk med tørrstøvsugere fra Kärcher.

Sugeslangen med nominell bredde DN 35 er ideell for bruk med tørrstøvsugere fra Kärcher. Den 2 m lange slangen kobles til apparatet med et klikkfeste og til tilbehøret med en klips 2.0-tilkobling. Sistnevnte er kompatibel med støvsugere fra modellår 2017.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 2
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Versjon Standard
Tilkobling på tilbehørssiden¹⁾ Klipp 2.0
Tilkobling på maskinsiden²⁾ Klikkfeste
Antall (Stk) 1
Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 460 x 360 x 90

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