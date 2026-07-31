Sugeslangesett 1,5 m for 25 mm rør (1")

1,5 m sugesett med enkel tilkobling til pumper med 1" rør.

1,5 m sugesett med enkel tilkobling til pumper med 1" rør.

Egenskaper og fordeler
Vakuumtett forbindelse fra pumpen til brønn og rørledninger
  • Når en vannforsyningspumpe er tilkoblet kan denne slangen brukes som en fleksibel tilkobling på sugesiden for å etablere forbindelse med pumpesystemet, noe som heller ikke bidrar med støy.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 1,5
Gjengestørrelse G1
Diameter 3/4″
Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 216 x 91 x 245
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder