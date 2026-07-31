Sugeslangesett 1,5 m for 25 mm rør (1")
1,5 m sugesett med enkel tilkobling til pumper med 1" rør.
1,5 m sugesett med enkel tilkobling til pumper med 1" rør.
Egenskaper og fordeler
Vakuumtett forbindelse fra pumpen til brønn og rørledninger
- Når en vannforsyningspumpe er tilkoblet kan denne slangen brukes som en fleksibel tilkobling på sugesiden for å etablere forbindelse med pumpesystemet, noe som heller ikke bidrar med støy.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|1,5
|Gjengestørrelse
|G1
|Diameter
|3/4″
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|216 x 91 x 245
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder