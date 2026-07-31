Sugeslangesett 3,5 m

Ideelt sugesett til pumper i husholdningen. Inkluderer 3,5 m sugeslange med sugefilter og tilbakeslagsventil.

Ideelt sugesett til pumper i husholdningen. Inkluderer 3,5 m sugeslange med sugefilter og tilbakeslagsventil.

Egenskaper og fordeler
Komplett vakuumtett spiralslange med sugefilter og tilbakeslagsventil klar til bruk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 3,5
Gjengestørrelse G1
Diameter 3/4″
Farge svart
Vekt (kg) 0,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 380 x 380
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder