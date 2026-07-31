Sugeslangesett 3,5 m
Ideelt sugesett til pumper i husholdningen. Inkluderer 3,5 m sugeslange med sugefilter og tilbakeslagsventil.
Ideelt sugesett til pumper i husholdningen. Inkluderer 3,5 m sugeslange med sugefilter og tilbakeslagsventil.
Egenskaper og fordeler
Komplett vakuumtett spiralslange med sugefilter og tilbakeslagsventil klar til bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|3,5
|Gjengestørrelse
|G1
|Diameter
|3/4″
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|80 x 380 x 380
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder