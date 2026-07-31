Svivelkobling

Forhindrer pålitelig vridning av høytrykksslanger. Tilkobling: EASY!Lock. Håndtaksbeskyttelse

Kärchers rotasjonskobling forhindrer vridning og knekk på høytrykksslanger for enkel bruk. Kobling M 22 x 1,5 m. Med grepbeskyttelse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
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