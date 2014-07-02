Svivelkobling
Forhindrer pålitelig vridning av høytrykksslanger. Tilkobling M 22 x 1,5 m. Håndtaksbeskyttelse
Kärchers rotasjonskobling forhindrer vridning og knekk på høytrykksslanger for enkel bruk. Kobling M 22 x 1,5 m. Med grepbeskyttelse.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 16 /15 Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/14 C+ FR30
- HD 5/14 CX
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C