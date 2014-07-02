Svivelkobling

Forhindrer pålitelig vridning av høytrykksslanger. Tilkobling M 22 x 1,5 m. Håndtaksbeskyttelse

Kärchers rotasjonskobling forhindrer vridning og knekk på høytrykksslanger for enkel bruk. Kobling M 22 x 1,5 m. Med grepbeskyttelse.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2