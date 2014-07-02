Teleskopisk sugerør, T, DN 32, 595–995 mm langt, forkrommet stål, egnet for: BV 5/1, T 15/1
Praktisk teleskopisk sugerør av forkrommet stål for Kärcher tørrstøvsugere, nominell bredde DN 32 og 595–995 mm lengde.
Teleskoprør i forkrommet metall (DN 32, lengde: 0,61–1 m), egnet som forlengelse, f.eks. for støvsuging av tak.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 32
|Antall (Stk)
|1
|Materiale
|Stål, forkrommet
|Lengde (mm)
|595 - 995
|Farge
|Sølv
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|595 x 45 x 38
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