Teleskopisk sugerør, T, DN 32, 595–995 mm langt, forkrommet stål, egnet for: BV 5/1, T 15/1

Praktisk teleskopisk sugerør av forkrommet stål for Kärcher tørrstøvsugere, nominell bredde DN 32 og 595–995 mm lengde.

Teleskoprør i forkrommet metall (DN 32, lengde: 0,61–1 m), egnet som forlengelse, f.eks. for støvsuging av tak.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 32
Antall (Stk) 1
Materiale Stål, forkrommet
Lengde (mm) 595 - 995
Farge Sølv
Vekt (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 595 x 45 x 38

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