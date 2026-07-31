Tilkoblingsadapter for pumper (axial/radial), G1
Tilkoblingsadapter kobler Kärchers pumper med en G1 innvendig gjenge til vanntilkoblinger og tilbehør fra andre produsenter, samt eldre Kärcher tilbehør.
Tilkoblingsadapter kobler Kärchers pumper med en G1 innvendig gjenge til vanntilkoblinger og tilbehør fra andre produsenter, samt eldre Kärcher tilbehør.
Egenskaper og fordeler
Montering uten verktøy
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjengestørrelse
|G1
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|36 x 72 x 36
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
- For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.