Tilkoblingssett, basic

For å koble 1/2" (12.7 mm) slanger til pumper med G1-gjenger (33.3 mm).

Grunnleggende tilkoblingssett for tilkobling 1/2 " vannslanger (13 mm) til hagepumper og høytrykkspumper for innenlands bruk med praktisk klikksystem. Tilkoblingssettet er egnet for alle nevnte pumper med en "rød tråd (33,3 mm)".

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 79 x 42 x 42
Bruksområder
  • For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.