Tilkoblingssett, basic
For å koble 1/2" (12.7 mm) slanger til pumper med G1-gjenger (33.3 mm).
Grunnleggende tilkoblingssett for tilkobling 1/2 " vannslanger (13 mm) til hagepumper og høytrykkspumper for innenlands bruk med praktisk klikksystem. Tilkoblingssettet er egnet for alle nevnte pumper med en "rød tråd (33,3 mm)".
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|79 x 42 x 42
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Bruksområder
- For vanning med f.eks. spreder med oppsamlet regnvann, fra sisterner eller brønner.