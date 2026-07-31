El-skap med kontrolltransformator (nominell effekt 100 volt-ampere) og 10 meter ledning (med støpsel) for HKF 30/14-E innvendig rengjøringshode. Inngangsspenninger til el-skapet: 230 volt, 400 volt, 420 volt og 460 volt, 50/60 hertz. Utgangsspenninger fra el-skapet: 24 volt/AC.