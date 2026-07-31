Tilleggssett for kontrolltransformator for HKF 30/14-E

El-skap med kontrolltransformator (nominell effekt 100 VA) og 10 m ledning (med støpsel) for HKF 30/14-E innvendig rengjøringshode.

El-skap med kontrolltransformator (nominell effekt 100 volt-ampere) og 10 meter ledning (med støpsel) for HKF 30/14-E innvendig rengjøringshode. Inngangsspenninger til el-skapet: 230 volt, 400 volt, 420 volt og 460 volt, 50/60 hertz. Utgangsspenninger fra el-skapet: 24 volt/AC.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 230 - 460
Frekvens (Hz) 50 - 60
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,6
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment