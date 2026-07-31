TL adapter for lavt trykk

TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilslutningsgjenger M 22
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9

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Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av fasade og solcellepanel