Tønnevasker BC 14/12

Tønnevaskeren BC 14/12 er en sprayenhet for innvendig rengjøring av beholdere og tønner – spesielt eiketønner med en kapasitet på mellom 225 og 600 liter.

Med vår tønnevasker BC 14/12 er tønnerengjøring enklere og mer økonomisk enn noensinne. Det er ikke behov for tidkrevende flytting; i stedet settes tønnevaskeren direkte inn i tønnen eller beholderen, og rengjøringen kan starte umiddelbart. Etter rengjøring er alt som trengs en enkel håndbevegelse for å umiddelbart bytte enheten fra høytrykksrengjøring til sugemodus, og dermed gjøre tønnen eller beholderen klar til bruk igjen. Denne prosessen er så overbevisende at Statens undervisnings- og forskningsinstitutt for vindyrking og fruktdyrking i Weinsberg til og med bruker vår tønnevasker til undervisningsformål og for rengjøring av barrique-tønner

Spesifikasjoner

Teknisk data

Drift Elektrisk
Antall dyser (Stk) 2
Kapasitet (l/t) 1400
Hastighet (rpm) 62
Byggelengde (mm) 315 - 900
Spenning (V) 115 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Tankåpning (mm) min 40
Temperatur (°C) maks. 80
Vekt (kg) 4,8
Mål (L x B x H) (mm) 1170
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