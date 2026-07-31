Tønnevasker BC 14/12
Tønnevaskeren BC 14/12 er en sprayenhet for innvendig rengjøring av beholdere og tønner – spesielt eiketønner med en kapasitet på mellom 225 og 600 liter.
Med vår tønnevasker BC 14/12 er tønnerengjøring enklere og mer økonomisk enn noensinne. Det er ikke behov for tidkrevende flytting; i stedet settes tønnevaskeren direkte inn i tønnen eller beholderen, og rengjøringen kan starte umiddelbart. Etter rengjøring er alt som trengs en enkel håndbevegelse for å umiddelbart bytte enheten fra høytrykksrengjøring til sugemodus, og dermed gjøre tønnen eller beholderen klar til bruk igjen. Denne prosessen er så overbevisende at Statens undervisnings- og forskningsinstitutt for vindyrking og fruktdyrking i Weinsberg til og med bruker vår tønnevasker til undervisningsformål og for rengjøring av barrique-tønner
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Drift
|Elektrisk
|Antall dyser (Stk)
|2
|Kapasitet (l/t)
|1400
|Hastighet (rpm)
|62
|Byggelengde (mm)
|315 - 900
|Spenning (V)
|115 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Tankåpning (mm)
|min 40
|Temperatur (°C)
|maks. 80
|Vekt (kg)
|4,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1170
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
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