Passer for alle NT Tact- og Ap-modeller med én motor fra Kärcher og er laget av cellulosefibermateriale: Dry-platefilteret har en imponerende støvutskillelsesgrad på 99,9 %, er sertifisert for støvklasse L og M, og er ideelt for sikker støvsuging av tørt, fint støv og grovt smuss. Dry-modellen har en grønn etikett for å unngå forveksling med andre filtre. Hvis væske suges inn, må filteret tørkes etter bruk for å opprettholde sugekraften.