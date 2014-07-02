Tørt, flatt plissert filter

Tørt, flatt plissert filter laget av cellulosefibermateriale med grønn etikett. Egnet for støvsuging av fint støv og grovt smuss i støvklasse L og M.

Passer for alle NT Tact- og Ap-modeller med én motor fra Kärcher og er laget av cellulosefibermateriale: Dry-platefilteret har en imponerende støvutskillelsesgrad på 99,9 %, er sertifisert for støvklasse L og M, og er ideelt for sikker støvsuging av tørt, fint støv og grovt smuss. Dry-modellen har en grønn etikett for å unngå forveksling med andre filtre. Hvis væske suges inn, må filteret tørkes etter bruk for å opprettholde sugekraften.

Egenskaper og fordeler
Laget av cellulosefibermateriale
  • Svært kostnadseffektivt å vedlikeholde.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Støvklasse L / M
Farge Hvit
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 140 x 57 x 240

Videoer

Bruksområder
  • For støvsuging av tørt støv og grovt smuss (grønn fargekoding)
  • Sertifisert for støvklasse M og L