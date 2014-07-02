Tørt, flatt plissert filter
Tørt, flatt plissert filter laget av cellulosefibermateriale med grønn etikett. Egnet for støvsuging av fint støv og grovt smuss i støvklasse L og M.
Passer for alle NT Tact- og Ap-modeller med én motor fra Kärcher og er laget av cellulosefibermateriale: Dry-platefilteret har en imponerende støvutskillelsesgrad på 99,9 %, er sertifisert for støvklasse L og M, og er ideelt for sikker støvsuging av tørt, fint støv og grovt smuss. Dry-modellen har en grønn etikett for å unngå forveksling med andre filtre. Hvis væske suges inn, må filteret tørkes etter bruk for å opprettholde sugekraften.
Egenskaper og fordeler
Laget av cellulosefibermateriale
- Svært kostnadseffektivt å vedlikeholde.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Støvklasse
|L / M
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|140 x 57 x 240
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Bruksområder
- For støvsuging av tørt støv og grovt smuss (grønn fargekoding)
- Sertifisert for støvklasse M og L